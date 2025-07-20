«Я очень рад своему дебюту, но еще больше рад победе и этим трем очкам. По моим ощущениям, всё прошло хорошо. Я не играл два месяца, был в отпуске, но продолжал тренироваться и сейчас постепенно набираю форму. Можете быть уверены: «Краснодар» будет бороться на поле до конца, как настоящие воины», - сказал Дуглас Аугусто в интервью клубной пресс-службе.
В первом туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. 28-летний бразилец появился на поле на 78-й минуте, заменив Эдуарда Сперцяна.
12 июля «быки» объявили о подписании контракта с Дугласом Аугусто. Соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2028 года.
Напомним, что во втором туре РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом» на домашнем поле 26 июля. Начало - в 19:00 (по мск).
Игрок "Краснодара" Дуглас Аугусто: мы будем бороться на поле до конца, как настоящие воины
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто прокомментировал свой дебют за «быков» в официальном матче.
Фото: ФК "Краснодар"