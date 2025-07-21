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Газзаев считает, что Николич подставил руководство ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку уходу Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это было неожиданно. Он провел очень хорошую работу. Видимо, какие-то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий. С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера. Этот вопрос должен был решаться до окончания прошлого сезона", — сказал Газзаев в интервью "Матч ТВ".

В прошедшем сезоне ЦСКА завоевал под руководством Марко Николича бронзовые медали в чемпионате России. Также команда стала обладателем Кубка России, победив в Суперфинале "Ростов" (0:0, 3:4 по пенальти).

В июне сербский специалист покинул "армейский" клуб и перешел в греческий АЕК. ЦСКА возглавил швейцарец Фабио Челестини. В прошедшем сезоне он выиграл с "Базелем" чемпионат и Кубок Швейцарии. В первом официальном матче во главе ЦСКА Челестини выиграл Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).

В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде против "Оренбурга". Матч пройдет сегодня, 21 июля.

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