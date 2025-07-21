"Это было неожиданно. Он провел очень хорошую работу. Видимо, какие-то внутренние вопросы были у него или у руководства. Он оставил хорошее наследие, к нему не должно быть претензий. С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера. Этот вопрос должен был решаться до окончания прошлого сезона", — сказал Газзаев в интервью "Матч ТВ".
В прошедшем сезоне ЦСКА завоевал под руководством Марко Николича бронзовые медали в чемпионате России. Также команда стала обладателем Кубка России, победив в Суперфинале "Ростов" (0:0, 3:4 по пенальти).
В июне сербский специалист покинул "армейский" клуб и перешел в греческий АЕК. ЦСКА возглавил швейцарец Фабио Челестини. В прошедшем сезоне он выиграл с "Базелем" чемпионат и Кубок Швейцарии. В первом официальном матче во главе ЦСКА Челестини выиграл Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде против "Оренбурга". Матч пройдет сегодня, 21 июля.
Газзаев считает, что Николич подставил руководство ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку уходу Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА