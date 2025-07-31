"Это абсолютно точно усиление. Он работал с Валерием Карпиным в "Ростове", он его прекрасно знает. Зайнутдинов играл в "Бешикташе" - это высокий уровень, сильный чемпионат. Карпин абсолютно точно знает, что они взяли и для чего. Думаю, что Бахтиёр - железный игрок основного состава", - сказал Дьяков в интервью "Матч ТВ".
Бахтиёр Зайнутдинов дебютировал за "Динамо" в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против "Сочи". Он вышел на замену на 79-й минуте вместо автора дубля Ивана Сергеева. Также за бело-голубых отличился Даниил Фомин. За сочинцев голы забили Дмитрий Васильев и Захар Фёдоров.
В чемпионате России Бахтиёр Зайнутдинов уже играл с 2019 по 2023 годы. В составе "Ростова" он провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. За ЦСКА казахстанский футболист сыграл в 83 матчах, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.
Следующий матч московское "Динамо" проведёт на выезде против "Краснодара" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в субботу, 2 августа.
Дьяков рассказал, какую роль в "Динамо" будет исполнять Зайнутдинов
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков считает, что Бахтиёр Зайнутдинов будет игроком основного состава бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва