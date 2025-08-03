"Я активно болею за "Динамо". Но в последнее время не получилось быть на матчах. Надеюсь, результаты будут ещё лучше. Ребятам большой выдержки и сил. Мы ждали и ещё подождём. Ждём чемпионства!" - приводит слова Медведевой "Чемпионат".
Вчера, 2 августа, московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги.
После 3 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 1 туре группового этапа Кубка России бело-голубые одержали победу над "Сочи" (3:2).
"Ждем чемпионства!" Фигуристка Медведева рассказала, кого поддерживает в РПЛ
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какую команду поддерживает в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"