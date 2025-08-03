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"Ждем чемпионства!" Фигуристка Медведева рассказала, кого поддерживает в РПЛ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какую команду поддерживает в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я активно болею за "Динамо". Но в последнее время не получилось быть на матчах. Надеюсь, результаты будут ещё лучше. Ребятам большой выдержки и сил. Мы ждали и ещё подождём. Ждём чемпионства!" - приводит слова Медведевой "Чемпионат".

Вчера, 2 августа, московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 0:1 в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги.

После 3 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 1 туре группового этапа Кубка России бело-голубые одержали победу над "Сочи" (3:2).

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