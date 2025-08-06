Защитник ЦСКА: Челестини говорит, что мы всегда должны играть первым номером

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о работе главного тренера "армейцев" Фабио Челестини.
Фото: "Чемпионат"
- Очень нравится подход нашего главного тренера. Фабио говорит, что мы всегда должны играть первым номером, ни под кого не подстраиваться. Нужно быть храбрыми, держать высокую линию обороны, и пусть другие подстраиваются под нас, - сказал Лукин Bobsoccer.ru.

Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА 20 июня. Специалист пришёл в армейский клуб из "Базеля".

На данный момент "армейцы" располагаются на седьмом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в трех сыгранных турах.

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