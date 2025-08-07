"С "Крыльями Советов" всё подписали. С сегодняшнего дня Никита полноценный игрок команды на время аренды. Он приступает к тренировочному процессу", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Никита Чернов выступал за московский "Спартак" с февраля 2022 года - центральный защитник провел за клуб во всех турнирах 80 матчей и отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Ранее Чернов был игроком самарских "Крыльев Советов", ЦСКА, "Енисея" и екатеринбургского "Урала".
После 3 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" занимают 2 место в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. Красно-белые располагаются на 9 строчке с 4 баллами.
Футболист "Спартака" продолжит карьеру в другом российском клубе
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"