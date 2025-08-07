Матчи Скрыть

Игрок "Динамо": Карпин может подзатыльник дать и в штуку назвать жиробасиком

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о взаимоотношениях главного тренера бело-голубых Валерия Карпина с командой.
Фото: "Чемпионат"
- Где-то может и подзатыльник дать, и в шутку жиробасиком назвать. И все поймут, что это шутка. Приятно, когда тренеры уделяют внимание взаимодействию с игроками, - сказал Тюкавин "РБК Спорт".

На данный момент Тюкавин продолжает восстановление от травмы крестообразных связок.

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье. Бело-голубые занимают десятую строчку в РПЛ, имея 4 очка в трех турах.

