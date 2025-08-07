«Доволен результатами «Локомотива». Игра команды тоже нравится. Футболисты стали действовать увереннее. Раньше игра «Локомотива» была мальчишеской. На носу «Спартак», команда проверит себя на фоне такого соперника. Не ожидал такой игры от Александра Руденко, он меня приятно удивил. Остальные новички выступают на хорошем уровне. Комличенко пока не выглядит так, как в «Ростове». Там Николай чувствовал себя лидером, а в «Локомотиве» находится в тени», — заявил Филатов «РБ Спорт».
После трёх туров РПЛ «железнодорожники» набрали максимальное количество очков, обыграв «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Подопечный Игоря Галактионова занимают первое место в турнирной таблице. Также они сыграли один матч в Кубке России, где уступили ЦСКА со счётом 2:1.
Следующий матч «Локомотив» проведет 9 августа на домашнем стадионе против московского «Спартака».
Филатов: раньше "Локомотив" играл по-мальчишески, теперь футболисты стали действовать увереннее
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился впечатлениями от старта сезона в исполнении московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"