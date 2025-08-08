Матчи Скрыть

Дьяков назвал фаворита матча "Локомотив" - "Спартак"

Бывший футболист "Динамо" Виталий Дьяков назвал фаворита матча 4 тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Локо" выглядит убедительнее – три победы в трех турах, слаженная игра в полузащите. Но в дерби всегда есть место неожиданностям. Если "Спартак" наконец соберется, может дать бой", - цитирует Дьякова "Советский Спорт".

Завтра, 9 августа, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 3 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые занимают девятое место в таблице с 4 баллами в своем активе.

