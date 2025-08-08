Матчи Скрыть

Колыванов: у Черчесова вагон времени, чтобы воскресить "Ахмат"

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"
"Станислав Саламович — опытный тренер. "Ахмат" в непростом положении, на старте чемпионата команда проиграла три матча. Но у Черчесова вагон времени, чтобы воскресить "Ахмат", - приводит слова Колыванова "Чемпионат".

Напомним, что грозненский "Ахмат" отправил Александра Сторожука в отставку с поста главного тренера команды - его место занял Станислав Черчесов, который ранее работал в сборной Казахстана.

После 3 сыгранных туров грозненцы набрали 0 очков и располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 4 туре РПЛ команда Станислава Черчесова примет на своем поле петербургский "Зенит".

