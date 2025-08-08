Матчи Скрыть

Новичок ЦСКА высказался об Акинфееве

Новичок ЦСКА Лионель Верде рассказал об игре с вратарем "армейцев" Игорем Акинфеевым.
Фото: "Чемпионат"
- Меня не пугает игра рядом с Акинфеевым. Понимаю, какой великий это футболист, сколько титулов он выиграл. И я буду только благодарен, если Акинфеев станет вносить коррективы в мою игру и подсказывать, потому что это пойдет мне только на пользу, - сказал Верде "РБ Спорт".

Напомним, на прошлой неделе Лионель Верде перешел в ЦСКА из "Униона Санта Фе" на правах аренды.

Аргентинец дебютировал за московский клуб в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" (1:1).

На данный момент ЦСКА располагается на седьмом месте в РПЛ с пятью очками.

