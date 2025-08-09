Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
13:30
БалтикаНе начат
ЦСКА
15:45
РубинНе начат
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
Волга УлНе начат
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Верде: ЦСКА с такой обоймой футболистов может завоевывать титулы

Новичок ЦСКА Лионель Верде рассказал о своих впечатлениях от "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"В целом все игроки меня впечатлили, потому что они очень сплоченные, прекрасно знают друг друга. Я перешел действительно в очень качественную команду высокого уровня. Думаю, что ЦСКА с такой обоймой футболистов может продолжать побеждать и завоевывать титулы", - цитирует Верде "РБ Спорт".

Лионель Верде перешел в ЦСКА из аргентинского "Унион Санта Фе" на правах аренды с последующим правом выкупа.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов.

После 3 сыгранных туров "армейцы" занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 4 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на своем поле с казанским "Рубином". Встреча состоится сегодня, 9 августа, в 15:45 по московскому времени.

