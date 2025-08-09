Бывший президент "Локомотива" оценил работу тренера "Спартака"

- "Спартак", как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер, - сказала Смородская "Матч ТВ".
На данный момент команда Деяна Станковича занимает 11-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах. Сегодня, 9 августа, в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с "Локомотивом" на их стадионе.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"