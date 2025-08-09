Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Бывший президент "Локомотива" оценил работу тренера "Спартака"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак", как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер, - сказала Смородская "Матч ТВ".

На данный момент команда Деяна Станковича занимает 11-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в трех матчах. Сегодня, 9 августа, в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с "Локомотивом" на их стадионе.

