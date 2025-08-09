Шатов: к сожалению, пока никаких предложений о работе не поступало

- К сожалению, пока никаких предложений о работе не поступало. Хотя, может быть, к счастью. Но я готов рассматривать все варианты, которые будут поступать. Но пока ничего нет, - сказал Шатов Legalbet.
5 июня "Урал" объявил об уходе Шатова из тренерского штаба. 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбуржцев в ноябре 2024 года.
В сезоне-2024/2025 "Урал" занял четвёртое место в Первой лиге. В стыковых матчах екатеринбургский клуб проиграл "Ахмату" (2:1, 0:2) и не вышел в Российскую Премьер-Лигу.
Бывший тренер "Урала" рассказал о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: Фк "Урал"