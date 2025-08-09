Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
РубинПерерыв
Локомотив
18:00
СпартакНе начат
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
Волга Ул2 тайм
Сокол
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Шатов: к сожалению, пока никаких предложений о работе не поступало

Бывший тренер "Урала" рассказал о продолжении своей тренерской карьеры.
Фото: Фк "Урал"
- К сожалению, пока никаких предложений о работе не поступало. Хотя, может быть, к счастью. Но я готов рассматривать все варианты, которые будут поступать. Но пока ничего нет, - сказал Шатов Legalbet.

5 июня "Урал" объявил об уходе Шатова из тренерского штаба. 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбуржцев в ноябре 2024 года.

В сезоне-2024/2025 "Урал" занял четвёртое место в Первой лиге. В стыковых матчах екатеринбургский клуб проиграл "Ахмату" (2:1, 0:2) и не вышел в Российскую Премьер-Лигу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится