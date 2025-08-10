Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
2 - 2 (П 3 - 2) 2 232
ЛиверпульЗавершен

Пономарев: несмотря на то, что счёт долго держался 0:0, был уверен, что "Оренбург" пропустит. Слишком ощутимая разница в классе

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Оренбургом" в четвертом туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- "Оренбург" был близок к сенсации? Долгое время в этом матче держался счёт 0:0.
- Несмотря на это, я был полностью уверен в том, что "Краснодар" забьет. Потому что он на голову выше. Разница в классе очень ощутимая. Просто, во-первых, "Краснодару" пока не очень везёт, во-вторых, никак они не могут собраться после чемпионского титула. Да и собраться после этого на матч с аутсайдером очень трудно. Вообще, после завоевания золота сложно психологически приходится: в голове сидит мысль о том, что задача выполнена, нет мотивации. Тут, чтобы была мотивация, надо серьезно обновлять состав или вообще почти полностью его менять. Так что в происходящем с "Краснодаром" нет ничего удивительного.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info

