Пономарев: несмотря на то, что счёт долго держался 0:0, был уверен, что "Оренбург" пропустит. Слишком ощутимая разница в классе

- "Оренбург" был близок к сенсации? Долгое время в этом матче держался счёт 0:0.
- Несмотря на это, я был полностью уверен в том, что "Краснодар" забьет. Потому что он на голову выше. Разница в классе очень ощутимая. Просто, во-первых, "Краснодару" пока не очень везёт, во-вторых, никак они не могут собраться после чемпионского титула. Да и собраться после этого на матч с аутсайдером очень трудно. Вообще, после завоевания золота сложно психологически приходится: в голове сидит мысль о том, что задача выполнена, нет мотивации. Тут, чтобы была мотивация, надо серьезно обновлять состав или вообще почти полностью его менять. Так что в происходящем с "Краснодаром" нет ничего удивительного.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info