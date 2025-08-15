В "Зените" прокомментировали информацию об интересе к форварду "Лацио"

"Появилась информация, что Кастельянос из "Лацио" - главная цель "Зенита", и якобы мы уже подготовили предложение? Это фантазии, - передает слова Медведева Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе "Зенита" к нападающему Тати Кастельяносу из "Лацио".
26-летний аргентинец выступает в Италии с лета 2023 года. Его контракт с римским клубом рассчитан до июня 2028-го. В активе центрфорварда 86 матчей за "Лацио" во всех турнирах, 20 забитых мячей и 13 результативных передач.
