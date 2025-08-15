В "Локомотиве" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Пари НН"

"Локомотив" не рассматривает возможность подписание защитника "Пари НН" Максима Шнапцева", - сообщили "СЭ" в пресс-службе красно-зеленых.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в московском "Локомотиве" видят в крайнем защитнике "Пари НН" Максиме Шнапцеве возможную замену Илье Самошникову, которым интересуется "Спартак".
21-летний Шнапцев является воспитанником "Локомотива". За нижегородскую команду футболист выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел три матча в РПЛ и две игры в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
Фото: ФК "Пари НН"