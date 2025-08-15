Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

В "Локомотиве" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Пари НН"

В пресс-службе "Локомотива" опровергли новость о том, что клубу интересен Максим Шнапцев.
Фото: ФК "Пари НН"
"Локомотив" не рассматривает возможность подписание защитника "Пари НН" Максима Шнапцева", - сообщили "СЭ" в пресс-службе красно-зеленых.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в московском "Локомотиве" видят в крайнем защитнике "Пари НН" Максиме Шнапцеве возможную замену Илье Самошникову, которым интересуется "Спартак".

21-летний Шнапцев является воспитанником "Локомотива". За нижегородскую команду футболист выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел три матча в РПЛ и две игры в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

