Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в "Зенит", отвечу "точно нет"

Бывший игрок "Зенита" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, что посоветовал бы хавбеку "Локомотива" Алексею Батракову, если бы того пригласили петербуржцы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что отвечу, если Батраков подойдет с вопросом, стоит ли ему переходить в "Зенит"? "Точно нет", - передает слова Бакаева Sport24.

Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" в июле 2022 года. За это время футболиста дважды отдавали в аренду в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ и подмосковные "Химки". Этим летом нападающий покинул сине-бело-голубых в качестве свободного агента. Всего на счету вингера 34 матча за петербургскую команду, в которых он отметился 3 голами и 3 ассистами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится