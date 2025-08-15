Бакаев: если Батраков спросит, переходить ли ему в "Зенит", отвечу "точно нет"

"Что отвечу, если Батраков подойдет с вопросом, стоит ли ему переходить в "Зенит"? "Точно нет", - передает слова Бакаева Sport24.
Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" в июле 2022 года. За это время футболиста дважды отдавали в аренду в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ и подмосковные "Химки". Этим летом нападающий покинул сине-бело-голубых в качестве свободного агента. Всего на счету вингера 34 матча за петербургскую команду, в которых он отметился 3 голами и 3 ассистами.
Бывший игрок "Зенита" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, что посоветовал бы хавбеку "Локомотива" Алексею Батракову, если бы того пригласили петербуржцы.
Фото: ФК "Локомотив"