Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
15:00
ЛокомотивНе начат
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
12:30
РодинаНе начат
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Защитник Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Защитник Жоао Виктор в ближайшее время станет игроком ЦСКА.
Фото: Global Look Press
Защитник "Васко да Гама" Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения перехода в столичный ЦСКА, сообщает корреспондент "СЭ".

Жоао Виктор выступает за бразильский "Васко да Гама" с 2024 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее центральный защитник был игроком "Коринтианса", "Атлетико Гойяньенсе", французского "Нанта" и португальской "Бенфики". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.

