Защитник Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Защитник "Васко да Гама" Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения перехода в столичный ЦСКА, сообщает корреспондент "СЭ".
Жоао Виктор выступает за бразильский "Васко да Гама" с 2024 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее центральный защитник был игроком "Коринтианса", "Атлетико Гойяньенсе", французского "Нанта" и португальской "Бенфики". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.
Фото: Global Look Press