Бывший игрок "Зенита" высказался о предстоящем матча со "Спартаком"

- Безусловно, есть интрига. И по матчу, и по каждой отдельной команде в частности. Учитывая последние выступления, я жду более осторожной и продуманной игры у обеих команд, - сказал Игонин "Матч ТВ".
Сегодня, 16 августа, в 17:30 по московскому времени "Спартак" примет на "Лукойл Арене" "Зенит" в рамках пятого тура РПЛ. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
На данный момент красно-белые занимают 11-е место в чемпионате с четырьмя очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.