Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Бывший игрок "Зенита" высказался о предстоящем матча со "Спартаком"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 5 тура РПЛ между петербуржцами и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Безусловно, есть интрига. И по матчу, и по каждой отдельной команде в частности. Учитывая последние выступления, я жду более осторожной и продуманной игры у обеих команд, - сказал Игонин "Матч ТВ".

Сегодня, 16 августа, в 17:30 по московскому времени "Спартак" примет на "Лукойл Арене" "Зенит" в рамках пятого тура РПЛ. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.

На данный момент красно-белые занимают 11-е место в чемпионате с четырьмя очками, в то время как сине-бело-голубые располагаются на восьмой строчке с пятью баллами.

