Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Яковлев считает, что Карпину в "Динамо нужно дать время

Бывший полузащитник "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал результаты московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"От "Динамо", как и от "Спартака", в последнее время ждут борьбы за чемпионство. Но всё-таки в клубе новый коллектив — нужно время. Плюс большое число травм, отсутствие футболистов сказывается. Матч с ЦСКА — серьёзная проверка, это будет интересно. Но для того, чтобы выполнять требования Валерия Георгиевича, футболистам нужно время. Надеюсь на лучшие времена для "Динамо" и Валерия Георгиевича, этот тренер открыл мне дорогу в большой футбол. Я до конца верю в его идеи и верю, что "Динамо" в скором времени будет выглядеть так, как он хочет", — сказал Яковлев в интервью "Чемпионату".

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. Также он продолжил работу главным тренером в сборной России, которую тренирует с лета 2021 года. С 2022 года российский специалист также руководил "Ростовом", но покинул клуб в феврале этого года.

Ранее Валерий Карпин был главным тренером в "Спартаке", "Мальорке", "Торпедо-Армавире". Он дважды приводил красно-белых к серебряным медалям Российской Премьер-Лиги — в сезоне 2009, 2011/12.

После четырёх сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В пятом туре чемпионата России бело-голубые примут на своём поле ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.

