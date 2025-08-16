"От "Динамо", как и от "Спартака", в последнее время ждут борьбы за чемпионство. Но всё-таки в клубе новый коллектив — нужно время. Плюс большое число травм, отсутствие футболистов сказывается. Матч с ЦСКА — серьёзная проверка, это будет интересно. Но для того, чтобы выполнять требования Валерия Георгиевича, футболистам нужно время. Надеюсь на лучшие времена для "Динамо" и Валерия Георгиевича, этот тренер открыл мне дорогу в большой футбол. Я до конца верю в его идеи и верю, что "Динамо" в скором времени будет выглядеть так, как он хочет", — сказал Яковлев в интервью "Чемпионату".
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. Также он продолжил работу главным тренером в сборной России, которую тренирует с лета 2021 года. С 2022 года российский специалист также руководил "Ростовом", но покинул клуб в феврале этого года.
Ранее Валерий Карпин был главным тренером в "Спартаке", "Мальорке", "Торпедо-Армавире". Он дважды приводил красно-белых к серебряным медалям Российской Премьер-Лиги — в сезоне 2009, 2011/12.
После четырёх сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В пятом туре чемпионата России бело-голубые примут на своём поле ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Яковлев считает, что Карпину в "Динамо нужно дать время
Бывший полузащитник "Спартака" Павел Яковлев прокомментировал результаты московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва