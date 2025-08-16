Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
ЗенитЗавершен
Ахмат
3 - 1 3 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Чайка
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен

Семак: много лёгких мячей пропускаем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги ничейного матча со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Игра в обороне не самое лучшее наше звено, много лёгких мячей пропускаем. много лёгких мячей пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Хорошо, что сравняли в меньшинстве, но ничья это не то, что нас может устраивать», — передаёт слова Семака "Чемпионат".

Сегодня, 16 августа "Зенит" на выезде сыграл вничью со "Спартаком". У сине-бело-голубых отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев, вышедший на замену. У красно-белых голы забили Маркиньос и Жедсон Фернандеш, забивший дебют гол за команду.

Также на 51-й минуте удалился защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. Красно-белые не воспользовались большинством и не реализовали второй одиннадцатиметровый. Эсекиель Барко во время исполнения пенальти сделал двойное касание.

На данный момент петербуржцы сохраняют восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Семака дома сыграет с махачкалинским "Динамо" в субботу, 23 августа.

