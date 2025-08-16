"Игра в обороне не самое лучшее наше звено, много лёгких мячей пропускаем. много лёгких мячей пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Хорошо, что сравняли в меньшинстве, но ничья это не то, что нас может устраивать», — передаёт слова Семака "Чемпионат".
Сегодня, 16 августа "Зенит" на выезде сыграл вничью со "Спартаком". У сине-бело-голубых отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев, вышедший на замену. У красно-белых голы забили Маркиньос и Жедсон Фернандеш, забивший дебют гол за команду.
Также на 51-й минуте удалился защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос. Красно-белые не воспользовались большинством и не реализовали второй одиннадцатиметровый. Эсекиель Барко во время исполнения пенальти сделал двойное касание.
На данный момент петербуржцы сохраняют восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Семака дома сыграет с махачкалинским "Динамо" в субботу, 23 августа.
Семак: много лёгких мячей пропускаем
Фото: ФК "Зенит"