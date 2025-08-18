"Фото Лунева с табаком? В ЦСКА такого нет и быть не может", - цитирует Безуглова Sport24.
Вчера, 17 августа, московское "Динамо" на своем поле уступило ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. После 5 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата страны с 5 набранными очками.
Голкипер бело-голубых пропускал встречу из-за повреждения и следил за матчем с трибун. В трансляцию встречи попали кадры, на которых видно, что Андрей Лунев, предположительно, употребляет жевательный табак.
Врач ЦСКА прокомментировал фото Лунева с табаком
Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о вредной привычке голкипера "Динамо" Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо"