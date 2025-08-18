Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

"Ростов" может пригласить на пост главного тренера экс-футболиста "Зенита" и сборной России

Ростовчане могут сменить наставника команды.
Фото: ФК "Ростов"
По данным источника, "Ростов" может сменить главного тренера. Сообщается, что в руководстве клуба заинтересованы в сотрудничестве с 42-летним Александром Кержаковым.

Последней командой в тренерской карьере Кержакова был "Кайрат". Также экс-форвард "Зенита" и сборной России работал в "Томи", "Пари НН", "Кармиотиссе" и "Спартаке" из Суботицы.

"Ростов" под руководством Джонатана Альбы проиграл 6 из 7 матчей в чемпионате и Кубке России. В турнирной таблице РПЛ желто-синие занимают 14-е место.

Источник: Bobsoccer

