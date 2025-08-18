"Ростов" может пригласить на пост главного тренера экс-футболиста "Зенита" и сборной России

По данным источника, "Ростов" может сменить главного тренера. Сообщается, что в руководстве клуба заинтересованы в сотрудничестве с 42-летним Александром Кержаковым.
Последней командой в тренерской карьере Кержакова был "Кайрат". Также экс-форвард "Зенита" и сборной России работал в "Томи", "Пари НН", "Кармиотиссе" и "Спартаке" из Суботицы.
"Ростов" под руководством Джонатана Альбы проиграл 6 из 7 матчей в чемпионате и Кубке России. В турнирной таблице РПЛ желто-синие занимают 14-е место.
Источник: Bobsoccer
Фото: ФК "Ростов"