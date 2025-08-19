"Абсолютно незаслуженное и неправильное удаление. По духу игры и дерби – это точно не желтая карточка. Боковой сразу должен был поднять флажок, и такого бы не произошло. Это сильно повлияло на результат: "Зениту" на целый тайм пришлось перестраиваться, и тем не менее команда Семака смогла отыграться", – сказал Гасилин в интервью "Советскому Спорту".
В субботу, 16 августа туре "Зенит" сыграл вничью на выезде со "Спартаком" (2:2). Забитыми мячами у петербуржцев отметились Матео Кассьерра и Александр Соболев. На 51-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос получил вторую жёлтую карточку после фола на Манфреде Угальде.
Команда Семака ни разу не обыграла красно-белых в период тренерства Станковича.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают девятое место с шестью набранными очками. В шестом туре чемпионата России петербуржцы примут на "Газпром Арене" махачкалинское "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Гасилин назвал удаление Сантоса "незаслуженным"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал ничью между “Спартаком” и “Зенитом” в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"