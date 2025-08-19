"Надеюсь, как можно скорее. Делаю все возможное, но травмы — часть нашего спорта. Мы относимся к ним с пониманием. Хотелось бы помочь команде как можно раньше", — приводит слова Пиняева Sport24.
Напомним, Сергей Пиняев травмировал заднюю поверхность бедра во время тренировки перед матчем четвертого тура РПЛ со "Спартаком". Ранее сообщалось, что из-за травмы полузащитник может выбыть на месяц. В текущем сезоне 20-летний футболист выступил в двух матчах, в которых провел на поле 58 минут и отметился одним голом. "Локомотив" проведет ближайший матч на домашней арене в субботу, 23 августа, с "Ростовом".
Пиняев рассказал, когда вернется в состав "Локомотива" после травмы
Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, когда сможет вернуться на поле после полученной травмы бедра.
Фото: ФК "Локомотив"