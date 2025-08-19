Колыванов: травмы не оправдывают такой неуверенный старт "Динамо"

«Травмы не оправдывают такой неуверенный старт «Динамо». Те игроки, которые доступны, способны добиваться лучшего результата. Вопросы к игре команды есть, но Карпин может исправить ситуация. Все-таки надо понимать, что это только начало его работы в «Динамо». Но если в ближайших двух турах не будет побед, то вопросы возникнут серьезные», — заявил Колыванов «РБ Спорт».
Этим летом главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал трехлетний контракт с московским «Динамо» и будет совмещать посты. В стартовавшем чемпионате бело-голубые одержали лишь одну победу в 5 сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина набрала пять очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о старте бело-голубых в новом сезоне РПЛ.
