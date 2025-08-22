Бурлак: у "Ростова" будет с "Локомотивом" матч за главного тренера. Если наберут очки - останется

- У "Ростова" ушли ключевые игроки, на которых строилась вся игра. Мы видим, что очень много молодых футболистов играет в "Ростове". Плюс были травмы, иностранцы только возвращаются в состав. Психологически сложно, когда надо бороться за выживание, а команда не набирает. У "Ростова" будет матч за главного тренера. Если наберут очки - то тренер останется, а если потеряют, даже при хорошей игре, думаю, тренера уберут, - передаёт слова Бурлака Metaratings.ru.
23 августа в Москве на "РЖД Арене" состоится матч 6 тура Российской премьер-лиги между столичным "Локомотивом" и "Ростовом". Красно-зелёные лидируют в чемпионате, набрав 13 очков в пяти матчах. В копилке "Ростова" три очка в пяти матчах, команда испанского главного тренера Джонатана Альбы занимает в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей.
В семи официальных матчах нового сезона во всех турнирах "Ростов" одержал одну победу и потерпел шесть поражений.
Экс-защитник "Локомотива" Тарас Бурлак высказался о ситуации в "Ростове" перед выездным матчем 6 тура РПЛ с "железнодорожниками".
Фото: ФК "Ростов"