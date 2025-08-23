Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
14:00
СпартакНе начат
Зенит
16:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
15:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
УфаНе начат
Черноморец
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
14:30
ТоттенхэмНе начат
Бернли
17:00
СандерлендНе начат
Брентфорд
17:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
18:00
СельтаНе начат
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
19:30
НаполиНе начат
Дженоа
19:30
ЛеччеНе начат
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
ВердерНе начат
Хайденхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
АугсбургНе начат
Санкт-Паули
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
18:00
ПарижНе начат
Ницца
20:00
ОсерНе начат
Лион
22:05
МетцНе начат

Защитник "Зенита" близок к переходу в "Васко да Гама"

Бразильский защитник «Зенита» Нино согласовал условия контракта с «Васко да Гама».
Фото: ФК "Зенит"
По информации NTVASCA?NOS, центральный защитник принял предложение «Васко да Гама» и уже уведомил «Зенит» о намерении покинуть команду. Бразильский клуб сделал предложение с поэтапной оплатой трансфера, аналогичное ранее представленному «Галатасараем». Петербуржцы настаивают, чтобы основная часть суммы была выплачена сразу.

Переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться в ближайшее время. Несмотря на изначальное нежелание отпускать игрока, «Зенит» был вынужден исключить Нино из заявки на последние матчи из-за его твердого намерения вернуться в Бразилию.

Отмечается, что главный тренер «Васко» Фернандо Диниз лично позвонил футболисту. Ранее они работали вместе в «Флуминенсе».

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. С тех пор он провел 54 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 11 миллионов евро по версии Transfermarkt.

В текущем сезоне он принял участие в 3-х матчах за «Зенит».

