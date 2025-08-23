Защитник "Зенита" близок к переходу в "Васко да Гама"

По информации NTVASCA?NOS, центральный защитник принял предложение «Васко да Гама» и уже уведомил «Зенит» о намерении покинуть команду. Бразильский клуб сделал предложение с поэтапной оплатой трансфера, аналогичное ранее представленному «Галатасараем». Петербуржцы настаивают, чтобы основная часть суммы была выплачена сразу.
Переговоры между клубами продолжаются и могут завершиться в ближайшее время. Несмотря на изначальное нежелание отпускать игрока, «Зенит» был вынужден исключить Нино из заявки на последние матчи из-за его твердого намерения вернуться в Бразилию.
Отмечается, что главный тренер «Васко» Фернандо Диниз лично позвонил футболисту. Ранее они работали вместе в «Флуминенсе».
Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро. С тех пор он провел 54 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 11 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В текущем сезоне он принял участие в 3-х матчах за «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"