Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Тренер "Акрона" ответил на слова Дзюбы про усиление команды

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре РПЛ, когда стоит ждать новичков.
Фото: ФК "Акрон"
"Я понимаю Артёма. Вы представляете, какой у него багаж за спиной. Он понимает, что таких футболистов, как в "Зените" и "Спартаке", с ним не будет. Конечно, мы ждём игроков, футболистам нужна конкуренция. Артём — это футболист, который привык всегда побеждать. То, что играют 17–18-летние ребята, это никуда не деть. Конечно, нам бы хотелось видеть более мудрых и более старших игроков в команде, тогда молодые игроки будут прогрессировать", - сказал Тедеев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 24 августа "Акрон" на выезде уступил ЦСКА. В составе "армейцев" отличились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей единственный мяч забил Артём Дзюба.

На данный момент "Акрон" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. Единственную победу тольяттинцы одержали во втором туре над "Сочи" (4:0), в трёх матчах они сыграли вничью, а последние две игры закончились поражением.

Следующий матч команда Тедеева проведёт на выезде против "Локомотива" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 28 августа. В своей группе "Акрон" лидирует с пятью очками. Кроме "железнодорожников", команда опережает ЦСКА и "Балтику".

