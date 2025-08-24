Тренер "Акрона" ответил на слова Дзюбы про усиление команды

"Я понимаю Артёма. Вы представляете, какой у него багаж за спиной. Он понимает, что таких футболистов, как в "Зените" и "Спартаке", с ним не будет. Конечно, мы ждём игроков, футболистам нужна конкуренция. Артём — это футболист, который привык всегда побеждать. То, что играют 17–18-летние ребята, это никуда не деть. Конечно, нам бы хотелось видеть более мудрых и более старших игроков в команде, тогда молодые игроки будут прогрессировать", - сказал Тедеев в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа "Акрон" на выезде уступил ЦСКА. В составе "армейцев" отличились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей единственный мяч забил Артём Дзюба.
На данный момент "Акрон" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. Единственную победу тольяттинцы одержали во втором туре над "Сочи" (4:0), в трёх матчах они сыграли вничью, а последние две игры закончились поражением.
Следующий матч команда Тедеева проведёт на выезде против "Локомотива" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 28 августа. В своей группе "Акрон" лидирует с пятью очками. Кроме "железнодорожников", команда опережает ЦСКА и "Балтику".
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре РПЛ, когда стоит ждать новичков.
Фото: ФК "Акрон"