Тарханов: Станкович точно не проходимец, с ним "Спартак" сильнее

«На мой взгляд, Станкович — хороший тренер. Сказать обратное пока, по крайней мере, нет причин. Это точно не проходимец, с ним «Спартак» сильнее, сейчас они довольно неплохо выглядят. Если каждый год менять тренеров, ничего не поймешь ни о ком — наверное, Станковичу нужен еще один полноценный сезон, чтобы показать свой футбол. По последним матчам можно сказать, что у «Спартака» виден прогресс. Турнирную ситуацию еще можно изменить — сезон только недавно начался», — заявил Тарханов «РБ Спорт».
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал восемь очков в шести матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 26 августа против «Пари НН» на домашнем стадионе в рамках 3-ого тура Кубка России.
После 6 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице.
Российский футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал деятельность главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"