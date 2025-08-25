Матчи Скрыть

Спортивный юрист объяснил, станет ли Сантос легионером РПЛ после вызова в сборную Бразилии

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, в каком случае защитник "Зенита" Дуглас Сантос, получивший вызов в сборную Бразилии, снова станет легионером в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером. Отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства", — приводит слова Прокопца "Чемпионат".

Ранее сообщалось о том, что защитник "Зенита" был включен в расширенный состав сборной Бразилии для участия в матчах с Чили и Боливией. Также известно, что футболист получил вызов в сборную России на встречи с командами Замбии и Гренады. Напомним, осенью 2024 года Сантос получил российское гражданство, что сняло с него статус легионера РПЛ.

