В "Пари НН" может перейти нападающий немецкого "Кельна"

По информации источника, "Пари НН" близок к подписанию нападающего "Кельна" Имада Рондича - футболист согласен на переход, нижегородцам осталось решить вопрос с немецким клубом, обсуждение с которым упирается в том числе в политические моменты.
Имад Рондич выступает за немецкий "Кельн" с февраля текущего года. Форвард провел за немецкий клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился 1 забитым мячом. Ранее босниец был игроком "Слована Либереца", "Видзев Лодзь" и второй команды пражской "Славии". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт форварда с "Кельном" рассчитан до лета 2029 года.
Источник: "СЭ".
Фото: Global Look Press