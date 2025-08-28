"Полностью доволен этим. Прежде всего, потому что здесь я чувствую доверие со стороны главного тренера. Магомед Мусаевич Адиев лично разговаривал со мной перед переходом, говорил, что очень хочет видеть меня в своём составе. Его открытое желание видеть меня в "Крыльях" сыграло решающую роль при переговорах. Пока ни о чём не жалею", - сказал Ахметов в интервью Metaraitings.
Ильзат Ахмат перешёл в "Крылья Советов" на правах аренды 6 августа из "Зенита". За петербуржцев он выступал с января 2024 года - за это время вышел на поле в 21 встрече и не отметился результативными действиями.
Ранее полузащитник был игроком ЦСКА, "Краснодара" и казанского "Рубина", а также вызывался в сборную России.
В текущем сезоне за самарский клуб Ильзат Ахметов провёл четыре матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут против "Локомотива" в рамках 7-го тура РПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 31 августа.
Ахметов: чувствую доверие главного тренера в "Крыльях"
Полузащитник "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов высказался о переходе в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"