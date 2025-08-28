"Морено проводит тренировку", - сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе клуба.
Напомним, вчера, 27 августа, главный тренер "Сочи" Роберт Морено перенес гипертонический криз. Испанский специалист покинул свой пост во время матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" (2:4) и был доставлен в больницу.
Сочинская команда сыграет против московского "Спартака" в это воскресенье, 30 августа. Встреча 7-го тура РПЛ пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена".
Морено готовит "Сочи" к матчу против "Спартака"
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено начал подготовку команды к 7-му туру РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"