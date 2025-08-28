Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
2 - 0 2 0
АкронЗавершен

Морено готовит "Сочи" к матчу против "Спартака"

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено начал подготовку команды к 7-му туру РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Морено проводит тренировку", - сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе клуба.

Напомним, вчера, 27 августа, главный тренер "Сочи" Роберт Морено перенес гипертонический криз. Испанский специалист покинул свой пост во время матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" (2:4) и был доставлен в больницу.

Сочинская команда сыграет против московского "Спартака" в это воскресенье, 30 августа. Встреча 7-го тура РПЛ пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится