Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

"Сочи" может уволить Морено во время сентябрьской паузы

Сочинский клуб может сменить главного тренера во время паузы на матчи сборных.
Фото: РПЛ
По информации источника, главный тренер "Сочи" Роберт Морено может быть отправлен в отставку во время сентябрьской паузы в чемпионате. Сообщается, что 47-летний испанский специалист, контракт которого рассчитан до лета 2027 года, будет уволен, если клубу удастся решить вопрос о неустойке.

Отмечается, что основными кандидатами на замену Морено являются Игорь Осинькин и Олег Василенко.

В нынешнем сезоне "Сочи" является абсолютно худшей командой РПЛ. "Бырсы" набрали лишь одно очко после 6 сыгранных туров и замыкают турнирную таблицу, находясь на 16-м месте.

Источник: Metaratings

