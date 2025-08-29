"Сочи" может уволить Морено во время сентябрьской паузы

По информации источника, главный тренер "Сочи" Роберт Морено может быть отправлен в отставку во время сентябрьской паузы в чемпионате. Сообщается, что 47-летний испанский специалист, контракт которого рассчитан до лета 2027 года, будет уволен, если клубу удастся решить вопрос о неустойке.
Отмечается, что основными кандидатами на замену Морено являются Игорь Осинькин и Олег Василенко.
В нынешнем сезоне "Сочи" является абсолютно худшей командой РПЛ. "Бырсы" набрали лишь одно очко после 6 сыгранных туров и замыкают турнирную таблицу, находясь на 16-м месте.
Источник: Metaratings
