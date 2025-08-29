"Было непросто осуществить переход". Агент Гайча - об аренде в "Крылья Советов"

"Мы довольны, как сложился переход Гайча в "Крылья Советов". Нас хорошо приняли. Игроку нравятся команда и тренер. Было непросто осуществить переход, но клуб и Гайч приложили большие усилия", - цитирует агента "Чемпионат".
Сегодня, 29 августа, было официально объявлено о переходе центрфорварда Адольфо Гайча из московского ЦСКА в "Крылья Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В составе самарской команды аргентинский нападающий будет выступать под 38-м игровым номером.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. За "армейцев" игрок провел 30 матчей и записал на свой счет 3+4 по системе гол плюс пас.
Пабло Каро, агент форварда Адольфо Гайча, поделился информацией о переходе игрока в аренду из ЦСКА в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"