Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
2 - 0 2 0
Леванте2 тайм
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
3 - 2 3 2
СассуолоЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Брест1 тайм

"Было непросто осуществить переход". Агент Гайча - об аренде в "Крылья Советов"

Пабло Каро, агент форварда Адольфо Гайча, поделился информацией о переходе игрока в аренду из ЦСКА в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мы довольны, как сложился переход Гайча в "Крылья Советов". Нас хорошо приняли. Игроку нравятся команда и тренер. Было непросто осуществить переход, но клуб и Гайч приложили большие усилия", - цитирует агента "Чемпионат".

Сегодня, 29 августа, было официально объявлено о переходе центрфорварда Адольфо Гайча из московского ЦСКА в "Крылья Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В составе самарской команды аргентинский нападающий будет выступать под 38-м игровым номером.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. За "армейцев" игрок провел 30 матчей и записал на свой счет 3+4 по системе гол плюс пас.

