Как утверждает источник, "Акрон" договорился о трансфере правого защитника "Боливара" Йомара Рочи. Сообщается, что сумма сделки составит 250 тысяч евро. Также в соглашение будут включены 15% от будущей перепродажи игрока.
Роча играет за "Боливар" с 2022 года. На счету футболиста 110 матчей за команду из Боливии во всех турнирах, в которых он забил 9 мячей и отдал 10 голевых ассистов на партнеров. Нынешний контракт защитника с клубом истекает в декабре этого года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Рочи в 800 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
"Акрон" договорился о переходе защитника из Боливии - источник
Йомар Рочи близок к переезду в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Боливар"