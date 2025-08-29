Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
2 - 0 2 0
Леванте2 тайм
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
3 - 2 3 2
СассуолоЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 0 0 0
Брест1 тайм

"Акрон" договорился о переходе защитника из Боливии - источник

Йомар Рочи близок к переезду в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Боливар"
Как утверждает источник, "Акрон" договорился о трансфере правого защитника "Боливара" Йомара Рочи. Сообщается, что сумма сделки составит 250 тысяч евро. Также в соглашение будут включены 15% от будущей перепродажи игрока.

Роча играет за "Боливар" с 2022 года. На счету футболиста 110 матчей за команду из Боливии во всех турнирах, в которых он забил 9 мячей и отдал 10 голевых ассистов на партнеров. Нынешний контракт защитника с клубом истекает в декабре этого года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Рочи в 800 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится