«Сейчас видно, что «Спартак» выходит из кризиса, хотя если посмотреть чуть глубже, его и не было. Сейчас все те, кто после двух туров увольняли Станковича куда-то попрятались. По игре именно «Спартак» сейчас чемпион — они никому не проиграли в этом компоненте. Были глупые удаления, судейские ошибки, но именно по игре «Спартак» никто не переиграл», — заявил Мостовой «РБ Спорт».
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал восемь очков в шести матчах. В Кубке России команда стартовала с побед над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (4:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 30 августа против «Сочи» на домашнем стадионе в рамках 7-ого тура РПЛ.
После 6 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице.
Мостовой: по игре именно "Спартак" сейчас чемпион
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"