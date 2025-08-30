Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
РубинНе начат
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗ1 тайм
Енисей
13:30
СоколНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
14:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Мостовой: по игре именно "Спартак" сейчас чемпион

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Сейчас видно, что «Спартак» выходит из кризиса, хотя если посмотреть чуть глубже, его и не было. Сейчас все те, кто после двух туров увольняли Станковича куда-то попрятались. По игре именно «Спартак» сейчас чемпион — они никому не проиграли в этом компоненте. Были глупые удаления, судейские ошибки, но именно по игре «Спартак» никто не переиграл», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал восемь очков в шести матчах. В Кубке России команда стартовала с побед над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (4:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 30 августа против «Сочи» на домашнем стадионе в рамках 7-ого тура РПЛ.

После 6 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

