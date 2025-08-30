«Витя на поле и вне его — разные люди. Мелехин — Виктор Онопко на минималках. На поле Мелехин жесткий, — не грязно, а именно жестко, его Георгич (Валерий Карпин) так учил. Иногда получается грязно. Феде, может, просто не повезло. Может, у Вити только такой способ был, чтобы остановить Федю. На поле против Вити тяжело — неприятный типчик. А за полем вообще отличный человек» — говорит Комличенко
Ранее Смолов в подкасте на канале Smol FM заявил, что Мелехин действует целенаправленно жёстко против соперников и зачастую не получает за это наказания.
Виктор Мелехин выступает за основную команду «Ростов» с 2021 года. За это время он провёл 113 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого защитника составляет 3 миллиона евро.
Комличенко: Мелехин на поле — неприятный типчик, а вне его вообще отличный человек
Фото: ФК "Ростов"