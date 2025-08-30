- Красно-белые! Впереди последний матч перед перерывом на игры сборных, и мы очень хотим подарить болельщикам красивую победу. Приходите на матч с "Сочи", чтобы поддержать нас! Вперёд, "Спартак", - сказал Солари пресс-службе клуба.
Матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" состоится сегодня, 30 августа, в 18:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент красно-белые занимают восьмое место с 8 очками, южане располагаются на последней строчке с 1 баллом.
Полузащитник "Спартака" обратился к болельщикам перед матчем с "Сочи"
Полузащитник "Спартака" Пабло Солари обратился к болельщикам московского клуба пред матчем седьмого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: "Чемпионат"