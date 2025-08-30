Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 2 1 2
Рубин2 тайм
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Полузащитник "Спартака" обратился к болельщикам перед матчем с "Сочи"

Полузащитник "Спартака" Пабло Солари обратился к болельщикам московского клуба пред матчем седьмого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: "Чемпионат"
- Красно-белые! Впереди последний матч перед перерывом на игры сборных, и мы очень хотим подарить болельщикам красивую победу. Приходите на матч с "Сочи", чтобы поддержать нас! Вперёд, "Спартак", - сказал Солари пресс-службе клуба.

Матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Сочи" состоится сегодня, 30 августа, в 18:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". На данный момент красно-белые занимают восьмое место с 8 очками, южане располагаются на последней строчке с 1 баллом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится