Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Хорватский футболист согласовал контракт с "Акроном" до лета 2028 года. На следующих выходных игрок прилетит в Самару для прохождения медосмотра.
Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 года. 27-летний полузащитник провел за красно-синих 127 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 ассистов. Игрок покинул клуб этим летом в связи с истечением контракта.
Экс-игрок ЦСКА согласовал контракт с "Акроном".
Бывший игрок ЦСКА Кристиян Бистрович переходит в тольяттинский "Акрон".
Фото: "Чемпионат"