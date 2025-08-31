"Что касается Мартинса, решение, которое есть у нас и у нашего медицинского штаба, — он не может ехать в сборную. У него травма. Что касается Маркиньоса, его травма, возможно, не такая серьёзная, но очень неприятная. Требует лечения и времени", - цитирует Станковича "Чемпионат".
В текущем сезоне Кристофер Мартинс провел за московский "Спартак" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. На счету Маркиньоса в этом сезоне 6 выходов на поле, 2 забитых гола и 1 результативная передача.
После 7 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.
Станкович рассказал о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Фото: ФК "Спартак"