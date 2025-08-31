Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:30
БалтикаНе начат
Локомотив
15:45
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
16:00
РеннНе начат
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Станкович рассказал о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается Мартинса, решение, которое есть у нас и у нашего медицинского штаба, — он не может ехать в сборную. У него травма. Что касается Маркиньоса, его травма, возможно, не такая серьёзная, но очень неприятная. Требует лечения и времени", - цитирует Станковича "Чемпионат".

В текущем сезоне Кристофер Мартинс провел за московский "Спартак" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. На счету Маркиньоса в этом сезоне 6 выходов на поле, 2 забитых гола и 1 результативная передача.

После 7 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

