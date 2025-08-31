Полузащитник "Пари НН" высказался после поражения в матче с "Зенитом"

- По тому, как складывался матч, как мы действовали, выходили из-под прессинга "Зенита", не считаю, что мы должны были проигрывать. Мне казалось, что мы могли отстоять хотя бы ничью, - сказал Шнапцев "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 30 августа, "Зенит" одержал домашнюю победу в матче седьмого тура РПЛ с "Пари НН" со счетом 2:0. Голами отличились Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.
На данный момент "Зенит" занимает четвертую строчку в таблице РПЛ с 12 очками, "Пари НН" располагается на 15-м месте с 3 баллами.
Полузащитник "Пари НН" Максим Шнапцев прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2) в матче седьмого тура РПЛ.
