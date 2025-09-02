Испанский клуб арендовал полузащитника у "Динамо"

Об этом сообщила пресс-служба "Динамо". Отмечается, что соглашение 22-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года и не подразумевает опцию выкупа.
Отметим, что "Гранада" выступает в Сегунде, который является вторым дивизионом Испании. В "Динамо" Гагнидзе играл с 2021 года. За это время он выступил в 55 матчах во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу. Ранее грузинский игрок на правах аренды играл за самарские "Крылья Советов". В сезоне-2024/25 он принял участие в 19 матчах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.