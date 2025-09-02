Тренер вратарей сборной России рассказал, звал ли его Карпин в "Динамо"

"Валерий Карпин не звал в "Динамо". При этом от предложений двух клубов из РПЛ этим летом я отказался, но сейчас готов работать", - цитирует Кафанова "Чемпионат".
Напомним, Виталий Кафанов покинул "Ростов", в котором ранее входил в тренерский штаб Валерия Карпина, в июне этого года. Однако специалист продолжает свою работу с Карпиным в сборной России.
В четверг, 4 сентября, россияне сыграют товарищеский матч с национальной командой Иордании. Встреча пройдет в Москве на "Лукойл Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени.
Фото: РФС