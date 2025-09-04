"Мы становимся гораздо менее конкурентоспособными на европейских клубных турнирах. Ну, и для меня, конечно, загадка – зачем делать лимит в лимите? (улыбается) Зачем приглашать игроков, которые не могут выйти на поле и будут дублировать игроков, которые играют? Для меня это непонятная история независимо от количества легионеров в заявке. В целом, это не добавляет силы российскому футболу", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона клубам Российской Премьер-Лиги будет позволено вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранных футболистов. На данный момент правила лимита разрешают вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранцев.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами РПЛ, на котором будет обсуждать ужесточение лимита в чемпионате России. Также Дегтярев рассказал, что в Российской Премьер-Лиге может появиться потолок зарплат.
Главный тренер "Зенита" раскритиковал ужесточение лимита в РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об ужесточении лимита на легионеров.
