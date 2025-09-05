Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Генпрокуратура начала проверку высказываний бывшего игрока "Зенита" о России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Генпрокуратура проверяет слова бывшего полузащитника "Зенита" Клаудиньо о России.
Фото: "Чемпионат"
- Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России, - сказал Свищев ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ стало известно, что Клаудиньо хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.

Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".

