- Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России, - сказал Свищев ТАСС.
Напомним, ранее в СМИ стало известно, что Клаудиньо хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.
Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".
Генпрокуратура начала проверку высказываний бывшего игрока "Зенита" о России
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Генпрокуратура проверяет слова бывшего полузащитника "Зенита" Клаудиньо о России.
Фото: "Чемпионат"