Ловчев прокомментировал переход Пальцева в "Краснодар"

- Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в "Краснодаре" лучше сработали — только и всего, - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 4 сентября, стало известно о переходе защитника Валентина Пальцева в "Краснодар" из махачкалинского "Динамо". Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.
На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ, имея в своем активе 16 очков в семи сыгранных матчах.
