Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Ловчев прокомментировал переход Пальцева в "Краснодар"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о переходе российского защитника Валентина Пальцева в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
- Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в "Краснодаре" лучше сработали — только и всего, - сказал Ловчев "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 4 сентября, стало известно о переходе защитника Валентина Пальцева в "Краснодар" из махачкалинского "Динамо". Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ, имея в своем активе 16 очков в семи сыгранных матчах.

