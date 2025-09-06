Шнапцев - о поражении молодёжной сборной от Саудовской Аравии: только провоцировали нас

"Вчера на тренировке заметили, что мяч сильно скачет, прям дробится. Поэтому порой было тяжело обрабатывать, идти в дриблинг. И в целом соперник оказался более везучим. Уверен, что в следующем матче мы выиграем. Они сегодня вышли и только провоцировали нас. Никакого футбола у них я не увидел", - сказал Шнапцев в интервью Legalbet.
Вчера, 5 сентября молодёжная сборная России проиграла домашний матч на стадионе "Родина" в Химках Саудовской Аравии (1:2). В составе российской команды единственный мяч забил на 4-й минуте Даниил Моторин.
Напомним, что это был первый домашний матч для российской с 2021 года. В июне команда провела на выезде два товарищеских матча против сверстников из Узбекистана и одержала победы — 3:0 и 6:3.
Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев прокомментировал поражение сборной России U21 от Саудовской Аравии U23.
Фото: РФС